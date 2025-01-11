Adana'da görevli savcı adayı otel odasında ölü bulundu

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan Mithat Can Yalman'dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine Yalman'ın kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç savcı adayının otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Mithat Can Yalman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN NOT PAYLAŞMIŞ

Yalman'ın bir süre önce sosyal medya hesabından bir not paylaştığı ve mobbinge uğradığını, şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını iddia ettiği öğrenildi.