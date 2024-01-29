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Adana'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yaralılar otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurttepe Çukurova Adana Güncel Haberler

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