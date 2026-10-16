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Adana'da Samet Güdük cinayetinde sanık pişman olduğunu öne sürdü, tutukluluğu sürüyor

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Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Samet Güdük'ü öldüren tutuklu sanık pişman olduğunu öne sürerek olayın plan dahilinde meydana gelmediğini savundu. Güdük'ün ailesi sanıktan şikayetçi oldu; mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mikail G, maktul Samet Güdük'ün ailesi ve avukatlar katıldı.

Mikail G. yaptığı savunmada, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek "Bu olay plan dahilinde meydana gelmedi. Dolandırıcılık yapmadım, kimseye de kumar borcum yok." dedi.

Güdük'ün ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Mikail G'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olaydan sonra polise teslim olan zanlı Mikail G. 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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