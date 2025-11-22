Adana'da Samanlıkta Yangın Çıktı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Müminli Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel