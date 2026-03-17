Adana'da sahte plaka operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Adana'da merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp satış yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Ekipler, plakalara soğuk damga ve karekod basarak piyasaya sürdüklerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satışını yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kimliğini deşifre etti. Şüphelilerin gelen siparişlere göre hazırladığı plakalara soğuk damga ve karekod basıp, piyasaya sürdüğü saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Yüreğir ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, atölyelerde yapılana aramada; basımı yapılmış 136 sahte plaka, 710 boş plaka ile plaka üretiminde kullanılan presleme makinesi, mühür, plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
