Adana'da ağızlıksız köpek kediyi öldürdü, kadına 95 bin lira ceza
Adana'da ağızlıksız gezdirdiği köpeği sahipsiz bir kediyi öldüren kadına, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası polis tarafından Kabahatler Kanunu'na göre 95 bin 589 lira para cezası kesildi.
Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi.
???????Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na??????? göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.
Kaynak: AA