Haberler

Sağlıklı Nesiller Kooperatifi lansman toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kurulan Sağlıklı Nesiller Kooperatifi'nin lansman toplantısı yapıldı. Kooperatif, okullarda sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırmayı ve 100 kadına aşçılık eğitimi vermeyi hedefliyor.

Adana'da kurulan Sağlıklı Nesiller Kooperatifi'nin lansman toplantısı yapıldı.

Sağlıklı Nesiller Kooperatifi Başkanı Süreyya Kılçık, bir otelde düzenlenen toplantıda, son dönemde glütensiz ürünlerin artmaya başladığını söyledi.

Başlattıkları projeyle 100'e yakın kadına aşçılık eğitimi verdiklerini belirten Kılçık, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz okullarda sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırmak. Bununla ilgili bir proje geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı beslenmeyi okullarda ilk ebeveyenlere ve çocuklara anlatarak yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklardan geçiyor ve çocukların sağlıklı beslenmesi de onların eğitimde başarılarını çok etkiliyor."

Kaynak: AA / Alaeddin Çoğal
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

Kapalıçarşı'da korkutan yangın!
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen isim
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler