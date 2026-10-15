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Adana'da sağanak; yollar göle döndü

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Adana'da sağanak; yollar göle döndü
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ADANA'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle il merkezinde bazı sokak ve caddelerde su baskınları meydana geldi.

ADANA'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle il merkezinde bazı sokak ve caddelerde su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın da ara ara etkisini hissettirdiği sağanak su baskınlarına neden oldu. Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise su birikintilerinde kalarak arızalandı. Sağanak, aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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