Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini bağlayan kara yolu sağanak yağışlar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, vatandaşları su baskınları ve diğer risklere karşı uyardı.

Bölgeyi son günlerde etkisi altına alan sağanak nedeniyle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kar yolunu olası heyelan, su taşkını ve yol kayganlığı riskine karşı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda duyurulacağı bildirildi.

Haber : Ali GÖKDAL-İbrahim ÖZTAŞ-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
