Adana'da Sağanak Yağmur Sonrası Oluşan Problemler

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, sokaklar suyla doldu ve mezarlıklar sular altında kaldı. Mahalle sakinleri, suyu tahliye etmek için kendi çabalarıyla çalıştı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Adana'da sağanak nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı bildirildi.

SU DOLU SOKAKTA LEĞENLE YÜZDÜ

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir ara sokak da yağmur suyuyla doldu. Mahalleli evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup, suda yüzdürdü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcan gile gidiyorsan, selam söyle" dedi.

MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Diğer yandan Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı yağışın ardından sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü. Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
