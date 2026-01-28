Haberler

Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı

Güncelleme:
Adana'da etkili olan sağanak yağış, yolları suyla kaplarken bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler zorluk yaşarken, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.

ADANA'da etkili olan sağanak sonrası bazı yollar suyla kaplandı, otomobiller ise sular altında kaldı.

Kentte dün gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bazı yollar suyla dolarken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde su dolan yolda 1 otomobil mahsur kaldı. Yağışın ardından, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde ise 1 sürücü otomobiliyle çamurla dolan yola girince aracın tamponunda hasar oluştu. Sürücü, yolların yağış nedeniyle bataklığa döndüğünü belirterek yetkililere seslendi. İlerleyen saatlerde yağışın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
