Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran yağış ve kısa süreli dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, demir yolu köprüsü altında biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

Araçta bulunanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.