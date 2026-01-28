Adana'da Sağanak Yağış: Yollar Sular Altında Kaldı
Adana'da meydana gelen sağanak yağış, yolları suyla kapladı ve otomobiller sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.
Kentte dün gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bazı yollar suyla dolarken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde su dolan yolda 1 otomobil mahsur kaldı. Yağışın ardından, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde ise 1 sürücü otomobiliyle çamurla dolan yola girince aracın tamponunda hasar oluştu. Sürücü, yolların yağış nedeniyle bataklığa döndüğünü belirterek yetkililere seslendi. İlerleyen saatlerde yağışın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.