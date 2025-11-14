Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Adana'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Büyükşehir belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale etti, trafikte de yoğunluk yaşandı.
Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Büyükşehir belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan caddelerde tahliye kısımlarının önünü kapatan maddeleri temizledi.
Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.
Yağış, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel