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Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

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Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu.

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı.

Su basan Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçit de tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yağışla etkili olan şiddetli rüzgarda merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısı uçtu.

Çatının elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle enerji kesintisi yaşanan mahalleye ekip yönlendirildi.

Kaynak: AA
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