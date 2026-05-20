Haberler

Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü ve trafikte aksamalar yaşandı.

ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçeleri ile İmamoğlu ilçesinde bazı cadde ve sokakları su bastı. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazıları da otomobillerini park edip yağışın durmasını bekledi. Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde kanalizasyon taştı, sokaklar su ile doldu. Su basan Kıyıboyu Caddesi'nde ise trafik tek şeritten ilerledi.

Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Güney Kuşak Bulvarı'ndaki alt geçidi ise su bastı. Sürücüler su dolan alt geçitte ilerlemekte güçlük çekti. Bisikletliler ve motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi