Adana'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı araçlar zarar gördü. Sürücüler zor anlar yaşarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için müdahale etti.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Su birikintisinin ortasında araçta mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Selçuk Özcan yönetimindeki bir pikap, sokakta biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

Sürücü ve yanında yolcu konumundaki kişi aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, aracın tavanındaki iki kişiyi botla kurtardı.

Sürücü Özcan, AA muhabirine ana yolda trafik sıkışık olduğu için ara yola girerek yoluna devam etmek istediğini bu sırada sokakta biriken suyun ortasında aracın arızalandığını belirtti.

Aracın çalıştığı firmaya ait olduğunu ifade eden Özcan, "Patronlarıma ne diyeceğimi bilmiyorum. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) sorumsuzluğu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Halime Şan ise su birikintisinin meydana geldiği sokakta yaklaşık 45 yıldır ikamet ettiğini, her yoğun yağışta evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü ifade ederek soruna çözüm bulunmasını istedi.

Apartmanın istinat duvarı devrildi

Öte yandan, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı devrildi.

Aynı bölgede birçok sokağın birleştiği eğimli yolda yaklaşık yarım metrenin üzerinde dolu birikintisi oluştu.

Burada bir minibüs de yağmur suyuyla sürüklenerek zarar gördü. Aracın sürücüsü Ahmet Çiçek, aracını temizlemek için yol kenarına park ettiği sırada sağanak ve dolu yağışının başladığını ve bu sırada aracının sürüklenerek zarar gördüğünü ifade etti.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
500

