Adana'da sağanak; yollar göle döndü

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Seyhan ve Çukurova ilçelerinde su baskınları yaşanırken, rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

ADANA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından kent merkezinde, saat 15.00'te sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokakları su basarken; rüzgar nedeniyle devrilen bazı ağaçlar araçlara zarar verdi. Araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Nevin Kizilbent:

Adamlar hala aynı yerde yaşıyor napalım. Altyapı yok işte sonuç bu.

Volkan Mm:

Bu seller her yıl oluyor ama belediye hala altyapıyı yenilemedi, sonra da vatandaş mağdur oluyor. Bi de araçlar mahvoldu milletin.

Ergün Arli:

Allah muhafaza bu yağmurlar nereye gidiyor bu kadar çok beton var artık yağmur suyu toprağa işleyemiyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

