Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (2)

Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (2)

Güncel Haberler

TREN SEFERLERİ DURDUAdana'da etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu, bir tren de yoluna devam edemedi.

TREN SEFERLERİ DURDU

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu, bir tren de yoluna devam edemedi. Trenden inen yolcular, raylardan yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin aşırı yağıştan meydana gelen sel nedeniyle işletilemediği bildirildi.


Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title