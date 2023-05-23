Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (2)

TREN SEFERLERİ DURDUAdana'da etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu, bir tren de yoluna devam edemedi.

TREN SEFERLERİ DURDU

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu, bir tren de yoluna devam edemedi. Trenden inen yolcular, raylardan yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin aşırı yağıştan meydana gelen sel nedeniyle işletilemediği bildirildi.