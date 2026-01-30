Adana'da sağanak; su birikintisinde kanoyla gezdi
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde etkili olan sağanak, yolları su bastı. Altyapı sorununa dikkat çekmek isteyen bir kişi, su birikintisinde kanoyla gezerek durumu gösterdi.
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
SU BİRİKİNTİSİNDE KANOYLA GEZDİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel