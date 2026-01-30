Haberler

Adana'da sağanak; su birikintisinde kanoyla gezdi

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde etkili olan sağanak, yolları su bastı. Altyapı sorununa dikkat çekmek isteyen bir kişi, su birikintisinde kanoyla gezerek durumu gösterdi.

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

SU BİRİKİNTİSİNDE KANOYLA GEZDİ

