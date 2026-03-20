Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı

ADANA'da camileri dolduran binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

ADANA'da camileri dolduran binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, namaza katılan kişiler tarafından tamamen doldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avluda, yere serilen hasırlar üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle de bayramlaştı.

Haber- Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz

Genç kadının haklı isyanı! 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum

Mali'den çok konuşulacak çıkış! Hangi soydan geldiğini açıkladı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti