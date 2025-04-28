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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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