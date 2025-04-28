Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı yapılan adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel