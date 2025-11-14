Adana'da Restoranda Cep Telefonu Hırsızlığı

ADANA'da kimliği belirsiz kişinin bir restoranda kasadaki yemek tepsisinde bulunan cep telefonunu el çabukluğuyla alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir zincir restoranda meydana geldi. Yemek siparişi vermek için kasaya gelen kimliği belirsiz kişi, yemek tepsilerinden birinde cep telefonu olduğunu gördü. Cep telefonunun sahibi ve tezgahtarların dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla telefonu alan şüpheli, restorandan uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,