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Adana’da psikolojik rahatsızlığı bulunan Latife Oğuz, 2 gündür kayıp

Adana’da psikolojik rahatsızlığı bulunan Latife Oğuz, 2 gündür kayıp
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ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 gündür kayıp olan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Latife Oğuz (43) için polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 gündür kayıp olan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Latife Oğuz (43) için polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Latife Oğuz, dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Oğuz'un en son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi, kaybolduğu sırada üzerinde hardal renginde elbise bulunduğunu, siyah başörtüsü taktığını ve elinde bez çanta taşıdığını belirterek, görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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