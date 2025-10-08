Haberler

Adana'da Polise Bıçakla Saldıran Uyuşturucu Bağımlısı Etkisiz Hale Getirildi

Adana'da Polise Bıçakla Saldıran Uyuşturucu Bağımlısı Etkisiz Hale Getirildi
Adana'da polise bıçakla saldıran E.D.'nin etkisiz hale getirildiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.D.'nin polisten kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Adana'da polise bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.'nin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.D.'nin tabancayla ateş eden polisten sekerek kaçmaya çalıştığı, ardından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

