Adana'da trafik denetimi; 126 sürücüye ceza yazıldı

Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 387 araç kontrol edildi, 126 sürücüye para cezası kesildi, 8 araç trafikten menedildi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü kaza yapınca yakalandı.

ADANA'da polisin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 126 araç sürücüsüne para cezası kesildi, 8 araç ise trafikten menedildi. Uygulama noktalarından birinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü ise kısa süre sonra kaza yapınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla farklı noktalarda eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Oluşturulan uygulama noktalarında şüphe üzerine durdurulan 387 aracın sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

126 SÜRÜCÜYE CEZA, 8 ARAÇ MEN

Yapılan kontrollerde, evraklarında eksiklik bulunan ve kural ihlali yaptığı belirlenen 126 sürücüye idari para cezası uygulandı. Çeşitli gerekçelerle yasal eksiklikleri bulunan 8 araç ise trafikten menedilirken, alkollü olarak direksiyon başına geçtiği tespit edilen 3 sürücü hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI, KAZA YAPTI

Öte yandan, denetimler sırasında hareketli anlar da yaşandı. Uygulama noktasında görevli polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, hızla kaçmaya çalıştı. Bölgedeki ekiplerin takibe aldığı sürücü, kaçış güzergahında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaçan sürücü gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
