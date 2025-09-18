Haberler

Adana'da Plakasız ve Şase Numarası Kazınmış 8 Motosiklet Ele Geçirildi

Adana'da Plakasız ve Şase Numarası Kazınmış 8 Motosiklet Ele Geçirildi
Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda plakasız ve şase numarası kazınmış 8 motosiklet ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
