Adana'da PKK/KCK operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da PKK/KCK operasyonu

ADANA'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Seyhan PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title