Adana'da İçme Suyu Borusu Patladı: 3 Mahallede Su Baskını

Adana'nın Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu üç mahallede su baskınları yaşandı. Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana gelen çökme nedeniyle trafik aksadı ve yayalar zor anlar yaşadı.

ADANA'da patlayan içme suyu borusu nedeniyle 3 mahallede cadde ve sokakları su bastı, bulvarda çökme meydana geldi.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Denizli Mahallesi'nin yanı sıra İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterleri, ara sokakları ve bazı evleri su bastı. Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı. Su baskınına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), suların tahliyesi ve borunun onarımı için çalışma başlattı.

