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Adana'da Parkta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki kamelyada oturan S.Y. ve arkadaşı Hakkı Acartürk, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkı Acartürk, hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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