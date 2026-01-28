Haberler

Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi.

Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, otomobilden yükselen alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

