Haberler

Adana'da Park Halindeki Otobüs Yangını

Adana'da Park Halindeki Otobüs Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde park halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, inceleme başlatıldı.

ADANA'da park halindeyken yangın çıkan özel halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde sokakta park halindeki özel halk otobüsünde saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler zaman zaman otobüsteki alevlerin parlaması nedeniyle panik yaşadı. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Araç, kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı

Hakkındaki iddia doğru çıktı
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.