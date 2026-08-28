Haberler

Adana'da otobüs şoförü panikatak geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da özel halk otobüsü şoförü Ramazan Güneş, sefer sırasında rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Panikatak geçirdiği belirlenen yolcu, müdahale sonrası taburcu edildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da özel halk otobüsü şoförünün panikatak geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırması, araç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yüreğir 72 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi şoförü Ramazan Güneş'in kullandığı özel halk otobüsü seferde olduğu sırada, yolculardan biri fenalaştı.

Diğer yolcuların durumu bildirmesi üzerine Güneş, güzergahını değiştirerek rahatsızlanan kişiyi Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun panikatak geçirdiği tespit edildi. Yolcunun, müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Güneş'in durumdan haberdar olması üzerine diğer yolcular aracılığıyla rahatsızlanan kişiye kolonya göndermesi, otobüsün hastaneye ulaşması ve bazı yolcuların bu kişiye arka kapıdan inerken eşlik etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

İstanbul'daki korkunç kaza anbean kamerada
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı