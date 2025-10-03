Adana'da Panelvan Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, lastiği patlayan bir panelvan kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardım çağrısıyla hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde takla atan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Güzelim Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel