Haberler

Adana'da Panelvan Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, lastiği patlayan bir panelvan kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardım çağrısıyla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde takla atan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Güzelim Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ufuk Bayraktar'a 11 yıla kadar hapis talebi

Mekan basıp haraç istemişti! Talep edilen ceza belli oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada çocukları müşteki olarak ifade verdi

Güllü'nün ölümünün ardından çocukları sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.