Adana'da Panelvan Hırsızı 17 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

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Adana'da park halindeki iki panelvanı çalan 17 yaşındaki D.H., polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Adana'da park halindeki iki panelvanı çalan 17 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanıp tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi ile Güzelevler Mahallesi'nde park halindeki iki panelvan 23 Mayıs'ta çalındı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki aracı "yaralama" olayından emniyette suç kaydı bulunan yabancı uyruklu D.H'nin (17), çaldığını ve Ceyhan ilçesine götürdüğünü belirledi.

Ceyhan ilçesine giden ekipler, Levent Mahallesi'nde çalınan aracı sokakta terk edilmiş halde buldu.

D.H'nin çaldığı diğer araçla ilçede gezdiğini tespit eden ekipler, şüphelinin peşine düştü.

Ekipler, yolda seyir halindeyken görüp "dur" ihtarında bulunduğu şüphelinin kaçmaya başlaması üzerine takibe aldı.

Şüpheli, Osmaniye il sınırı yakınındaki Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde çaldığı panelvanın önünün kesilmesi üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Polis ekipleri, fıstık bahçesine giren zanlıyı kovalamaca sonucunda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının Güzelevler Mahallesi'ndeki panelvanı çalması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ekiplerin, şüpheliyi çaldığı araçla kaçarken kovalaması da polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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