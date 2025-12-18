Haberler

Otobüs şoförü ile kadın yolcunun kavgası kamerada

Otobüs şoförü ile kadın yolcunun kavgası kamerada
Güncelleme:
Adana'da özel halk otobüsünde bir şoför ve kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine yumruk ve tokat attı. Olay yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'da özel halk şoförü ile kadın yolcunun tokat ve yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi. Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı. Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

