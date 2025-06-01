Adana'da Özel Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı: İki Kardeş Tutuklandı

Adana'da Özel Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı: İki Kardeş Tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, güzergah anlaşmazlığı nedeniyle özel halk otobüsü şoförü Oğuz Özdemir'e saldırarak yaralanmasına yol açan iki kardeş tutuklandı. Olayda, şüpheliler şoförü taş, sopa ve tabancayla yaraladı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, güzergah anlaşmazlığı nedeniyle saldırdıkları özel halk otobüsü şoförünü yaralayan 2 kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, Buruk hattındaki yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında güzergaha dahil edilen özel halk otobüslerinin sürücüleri ile minibüs şoförleri arasında gerginlik yaşandı.

Dolmuş şoförü Gıyasettin S. (26) ve kardeşi Veysel S. (25), akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsü şoförü Oğuz Özdemir'i (26) taş, sopa ve tabancayla saldırarak yaraladı.

Otobüse binerek kaçmaya çalışan Özdemir'e, şüphelilerden biri tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Özdemir hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası kaçan 2 kardeş, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir halk otobüsünün önünü kesip kaldırım taşıyla camlarını kırdı.

Olay iş yerindeki güvenlik ve araç içi kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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