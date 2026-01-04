Haberler

Adana'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeyken çıkan yolcu otobüsü yangını paniğe neden oldu. Sürücünün zamanında müdahalesiyle yolcular tahliye edildi, yangında can kaybı yaşanmadı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden olurken, sürücünün dikkati sayesinde yolcular son anda tahliye edildi. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyolun Çamaalan mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, alevler yayılmadan aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: POZANTI,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
