Adana'da Otoyolda Yangın: Araçtan Ormana Sıçradı

Adana'da Otoyolda Yangın: Araçtan Ormana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da TAG Otoyolu'nda alev alan otomobilin yangını rüzgar etkisiyle yakın ormana sıçradı. Ekipler, ormandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

ADANA'da otoyolda alev alan otomobildeki yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormana sıçradı. Otomobildeki yangın söndürülürken, ormandaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Pozantı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tekir-Eskonacık mevkisinde bir otomobil alev aldı. Rüzgarın etkisiyle otomobildeki alevler, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ormandaki yangının kontrol altına alınması için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter ve 2 uçak ile 50 personelin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.