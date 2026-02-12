Haberler

Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, annesi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, annesi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otoyolda lastiği patlayarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Ömer Faruk Şen'in (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ömer Faruk Şen'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan anne Seyhan Şen'i hastaneye kaldırdı.

Cenaze, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

