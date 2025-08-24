Adana'da Otoyolda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyoldaki otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çalışmalar nedeniyle otoyolun Adana istikametindeki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.