Adana'da Otoyol Kenarında Darp Olayı: Şüpheli Gözaltında

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Adana'da otoyol kenarında iki gencin darbedilmesine ilişkin şüpheli İ.E. (28) güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Valilik, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Habere konu darp şüphelisi İ.E. (28) güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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