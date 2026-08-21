Otoyol gişelerinde otobüs beton bariyere çarptı: 5 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SV 893 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı Kuzey Gişesi'ndeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA