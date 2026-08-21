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Otoyol gişelerinde otobüs beton bariyere çarptı: 5 yaralı

Otoyol gişelerinde otobüs beton bariyere çarptı: 5 yaralı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SV 893 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı Kuzey Gişesi'ndeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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