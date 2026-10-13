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Adana'da otomobilinde 110 bin uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı

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Adana'da otomobilinde 110 bin uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı
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Adana'da narkotik polisinin takibe alıp önünü keserek durdurduğu otomobilin torpido ve yedek lastiğine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, 'Uyuşturucudan haberim yok' dedi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu otomobilin torpido ve yedek lastiğinin içine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp ifadesinde, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir" diyen sürücü T.T. (29), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir otomobilin, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü kesti. Plakaları söküldüğü görülen otomobilin sürücüsü T.T. araçtan indirildi. Araçta arama yapan ekipler, torpidoda ve bagajdaki yedek lastiğin içinde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan T.T., emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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