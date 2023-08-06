Üye Girişi
Haberler

Adana'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, Birol Abo idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete, S.K'nin kullandığı 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.

Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

Ceyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title