Adana'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, Birol Abo idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete, S.K'nin kullandığı 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.
Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.