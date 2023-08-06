Adana'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.