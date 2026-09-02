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Ceyhan'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ceyhan'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil, yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Osman Ulaş hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Alican Y. ve minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alican Y'nin kullandığı 01 AES 900 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Osman Ulaş idaresindeki 01 U 0650 plakalı minibüse yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ulaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Alican Y. ve minibüsteki 2 yolcuyu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA
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