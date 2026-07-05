Haberler

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada Mert Müldür hayatını kaybetti.

ADANA'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mert Müldür, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Yüreğir ilçesi Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Müldür'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobili, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: 'Mig-29' savaş uçağını havaya uçurdular

Rusya'ya şok saldırı! Putin'in göz bebeğini havaya uçurdular
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi