Adana'da refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak kaza yaptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 APS 574 plakalı otomobil, Feke-Kozan kara yolunda refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ö.T, İ.M.T. ve B.C.T, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın