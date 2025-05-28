Adana'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 01 DIS 54 plakalı otomobil, Gürleşen Mahallesi Saimbeyli-Feke kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel