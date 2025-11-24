Haberler

Adana'da Otomobil Gasbı Davası: 2 Sanığa 15 Yıl Hapis Talebi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde husumetli oldukları kişinin otomobilini gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında savcılık, 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Olay esnasında sanıkların müştekiyi silah zoruyla tehdit ettiği ve otomobilini zorla aldıkları belirtiliyor.

Sadıkali Mahallesi'nde 21 Haziran'da A.Y'nin otomobilinin zorla alınmasına ilişkin tutuklanan sanıklar B.K. ve H.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü B.K'nin müşteki A.Y'yi telefonla arayıp aralarındaki sorunu çözmek için buluşmak istediğini söylediği belirtildi.

A.Y'nin evinde bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktığı aktarılan iddianamede, B.K'nin azmettirmesiyle H.M'nin silahla müştekiyi tehdit edip otomobilinin anahtarını aldığı, daha sonra sanıkların bu araçla olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede B.K. ve H.M'nin, "birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
